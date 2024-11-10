Участник поискового отряда из Одинцова встретился с президентом РФ

Владимир Путин вместе с представителями разных общественных организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади 4 ноября в День народного единства. Участнику поискового отряда «КитежЪ» из Одинцовского округа Тихону Порфирьеву удалось побеседовать с президентом.

Тихон рассказал Владимиру Путину о работе поисковиков и о том, что его отец участвует в специальной военной операции. У себя в отряде ребята как раз создают передвижной музей, посвященный героям, которые сейчас находятся на фронте.

Руководитель «КитежЪ» Антон Кузнецов выразил благодарность президенту за поддержку поискового движения. А Тихон поделился, что встреча с Владимиром Путиным стала одним из самых радостных событий, ведь у ребят появилась возможность представить свой отряд на всероссийском уровне.

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