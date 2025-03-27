Участковый терапевт пополнил штат Андреевской поликлиники в Солнечногорске

Терапевт Ксения Волошина начала работу в Андреевской поликлинике под Солнечногорском. Доктор принимает до 40 пациентов в день на девятом участке, к которому прикрепились 2500 человек.

Ксения Волошина окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело. Во время учебы она работала медицинской сестрой в офтальмологии. Ксения планирует пройти ординатуру по психиатрии или клинической фармакологии. Также молодого специалиста привлекает преподавательская деятельность.

«Врач — благородная уважаемая профессия. Ты каждый день помогаешь людям. Моими любимыми предметами в школе были химия и биология. Я, как и многие, выросла на фильмах и сериалах о врачах», — рассказала Ксения Волошина.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Подмосковье для врачей увеличили и расширили компенсации за аренду жилья, а также повысили выплаты по программе «Приведи друга». Кроме того, продолжают действовать программы «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медики могут рассчитывать на бесплатные земельные участки для строительства жилья и на компенсацию расходов на проезд до места работы и обратно. Молодым специалистам полагают доплаты.

«Меры поддержки позволяют привлекать в наш округ профессионалов своего дела. Мы рады, что Ксения присоединилась к нам, и желаем ей удачи на новом рабочем месте», — отметила главный врач Солнечногорской областной больницы и депутат Совета депутатов Лариса Борисова.

Записаться на прием к Ксении Волошиной можно по номеру «122» или через портал «Госуслуги».