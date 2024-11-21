Участковый полицейский из Можайска получил служебную квартиру

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев вручил сертификат и ключи от квартиры участковому Александру Третьякову. Он служит в полиции уже три года, курирует деревню Клементьево и населенные пункты территориального отдела Спутник.

Вместе с руководителем муниципалитета к поздравлениям присоединились председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева и начальник отдела Министерства внутренних дел России по Можайскому округу Юрий Воронин. Они поздравили участкового уполномоченного Александра Третьякова и вручили ему сертификат и ключи от квартиры.

«Моя основная обязанность — служить родине и охранять граждан», — сказал он.

Александр Третьяков планирует в ближайшее время завершить ремонт и перевезти семью в новое жилье.

«Муниципальная поддержка в вопросах обеспечения жильем — важный шаг к созданию комфортных условий для работы и жизни наших жителей, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Отметим, что в отделе Министерства внутренних дел России по Можайскому округу работают 16 участковых уполномоченных полиции. Они проводят профилактические беседы с жителями и реагируют на разные ситуации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».