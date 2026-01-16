Участковые отдела полиции проведут отчетную встречу в Одинцове

Встреча состоится по адресу: Пролетарский проспект, дом 27 в Голицыне. На ней жители муниципалитета смогут задать любые вопросы, касающиеся компетенции органов внутренних дел, а также внести свои предложения по охране общественного порядка.



Также на встрече могут быть освещены итоги развития инфраструктуры. Например, в 2025 году в округе были введены и переданы в эксплуатацию два новых помещения под участковые пункты полиции. Они расположены в Одинцове по адресам: улица Маршала Бирюзова, дом 13 и улица Клубничное поле, дом 1, помещение 11. Еще один объект на улице Торговая в поселке Заречье сейчас находится на стадии отделочных работ и будет передан в первом квартале 2026 года.