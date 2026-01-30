Участковые отчитались о работе за год перед жителями Серпухова

В Серпухове прошел единый день отчетов участковых уполномоченных полиции. Главная встреча состоялась в Доме культуры «Дружба».

В зале собрались жители, полицейское руководство и участковые пяти пунктов. Они отвечают за микрорайоны: Красный текстильщик, Октябрьский, Московское шоссе, Ивановские дворики и Заборье.

Полицейские рассказали о результатах своей работы и оперативной обстановке на территориях. Они подвели итоги по профилактике и раскрытию нарушений, а затем ответили на вопросы серпуховичей.

Основной темой встречи стала борьба с мошенничеством. Участковые объяснили, какие схемы дистанционного обмана используют преступники. Они обратили особое внимание на безопасность пожилых людей.

«Главное — не поддаваться на давление и не передавать данные по телефону незнакомцам. Мы постоянно проводим инструктажи, но нужно, чтобы родственники тоже помогали», — пояснил один из участковых.

Жители, которые пришли на встречу, поддержали такой формат общения. Они отметили, что прямой диалог с полицией помогает решать проблемы и лучше понимать, как работают правоохранительные органы в Серпухове.