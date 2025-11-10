Участки леса очистили от неликвидной древесины в Коломне

В этом году подрядные организации убрали сухие и испорченные деревья и кустарники на территории лесного хозяйства общей площадью 40 гектаров. Всего за этот период рабочие вывезли 1685 кубометров неликвидной древесины.

Санитарные мероприятия по уборке леса проходили рядом с селами Октябрьское и Троицкие Озерки, а также вблизи дачных кооперативов «Взлет», «Озерки» и «Надежда».

Подобные профилактические работы проводят, чтобы очистить лесные угодья от сухих и сломанных деревьев, которые погибли из-за гнили, насекомых или других вредных факторов. В процессе уборки рабочие распиливают деревья и ветки, раскладывают их в поленницы и оставляют для естественного разложения на земле.

«В следующем году подрядчики будут выполнять санитарную очистку леса от неликвидной древесины на участках, расположенных вблизи садоводческих товариществ „Взлет“ и „Ока“ городского округа Коломна, а также рядом с федеральной автомобильной дороги М 5 „Урал“», — пояснил старший участковый лесничий Маливского лесничества Павел Макаров.

Сейчас специалисты Маливского лесничества оформляет документы на данные участки, чтобы провести комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий.