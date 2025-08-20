Участки дорог привели в порядок в 3 населенных пунктах в Чехове

Для безопасности и комфорта местных жителей дорожные службы обновили асфальтовое покрытие, дорожные знаки, светофоры в деревнях Чепелево, Якшино, а также в селе Новый Быт. Основные работы прошли на ключевых улицах и трассах этих населенных пунктов.

В городе Чехов специалисты опилили аварийные деревья на улице Гагарина, привели в порядок зеленые насаждения на Шоссейной, а также покосили траву на улицах Московской и Вокзальной. Помимо этого, сотрудники Мосавтодора убрали мусор на Вокзальной улице и на Почтовой в поселке Столбовая.

Подобная деятельность ведется специалистами дорожных служб на постоянной основе. Летний период для благоустроительных работ наиболее благоприятный. Процесс обновления городской среды и сельской местности контролируется через специализированную систему планирования в области дорожной инфраструктуры. Цифровая платформа позволяет координировать действия подрядчиков, оперативно реагировать на обращения жителей и эффективно распределять ресурсы.