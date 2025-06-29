Московская область в четвертый раз подряд заняла второе место среди всех регионов страны по числу дипломов на всероссийской олимпиаде школьников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и наставников с блестящими результатами в заключительном этапе ВСОШ.

«Очень приятно находиться в кругу умных, красивых, целеустремленных молодых мальчишек и девчонок, которые подают пример 1,1 миллиона школьников Подмосковья. Спасибо Майе Отариевне, всем педагогам, наставникам, ведь участие в олимпиадах с самого раннего возраста учит человека побеждать. Вы — те, кто умеет это делать, кто заражает окружающих очень важным стремлением к знаниям. Ведь очень важно в конкурентной жизни быть сильным. И знания играют в этом огромную роль. Мы вами гордимся, вы большие молодцы», — подчеркнул Воробьев.

По традиции, завершение олимпиады отметили на фестивале «Взлет.Пикник», который прошел в гимназии имени Примакова. Там ребята не только отдыхали, но и общались с тренерами, участвовали в мастер-классах, фотографировались в тематических зонах и завершили праздник танцами на дискотеке. В рамках мероприятия также наградили тренеров сборной региона, кураторов команд и наставников-выпускников.

«Хочется поблагодарить ваших родителей, которые поддерживают, вдохновляют, радуются за вас. Вы делаете себя сильнее, нашу систему образования сильнее. Мы стараемся трансформировать учебный процесс, чтобы было интересно, чтобы каждый из вас, получив знания, имел перспективу поступления в лучшие вузы. Хочу вас поздравить и пожелать, чтобы победы сопровождали всю вашу жизнь», — добавил губернатор.