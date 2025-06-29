«Участие в олимпиадах учит побеждать». Губернатор Подмосковья — о заключительном этапе ВСОШ
Воробьев поздравил победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников
Московская область в четвертый раз подряд заняла второе место среди всех регионов страны по числу дипломов на всероссийской олимпиаде школьников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и наставников с блестящими результатами в заключительном этапе ВСОШ.
«Очень приятно находиться в кругу умных, красивых, целеустремленных молодых мальчишек и девчонок, которые подают пример 1,1 миллиона школьников Подмосковья. Спасибо Майе Отариевне, всем педагогам, наставникам, ведь участие в олимпиадах с самого раннего возраста учит человека побеждать. Вы — те, кто умеет это делать, кто заражает окружающих очень важным стремлением к знаниям. Ведь очень важно в конкурентной жизни быть сильным. И знания играют в этом огромную роль. Мы вами гордимся, вы большие молодцы», — подчеркнул Воробьев.
По традиции, завершение олимпиады отметили на фестивале «Взлет.Пикник», который прошел в гимназии имени Примакова. Там ребята не только отдыхали, но и общались с тренерами, участвовали в мастер-классах, фотографировались в тематических зонах и завершили праздник танцами на дискотеке. В рамках мероприятия также наградили тренеров сборной региона, кураторов команд и наставников-выпускников.
«Хочется поблагодарить ваших родителей, которые поддерживают, вдохновляют, радуются за вас. Вы делаете себя сильнее, нашу систему образования сильнее. Мы стараемся трансформировать учебный процесс, чтобы было интересно, чтобы каждый из вас, получив знания, имел перспективу поступления в лучшие вузы. Хочу вас поздравить и пожелать, чтобы победы сопровождали всю вашу жизнь», — добавил губернатор.
В этом году представители Московской области завоевали 550 дипломов — на 109 больше, чем в прошлом. При этом, победителем стал 91 участник. Особенно успешно ребята выступили на олимпиадах по технологии — 64 диплома, физике — 46, обществознанию — 43 и ОБЖ — 39. Помимо этого, третий год подряд регион показал лучший командный результат в стране на олимпиаде по астрономии.
Среди ярких участников — девятиклассник Александр Васильев-Каменский из Долгопрудного. Он получил пять дипломов сразу — по астрономии, информатике, физике, математике и экономике — и стал абсолютным чемпионом страны.
«Я готовился чуть ли не с 6-го класса, ездил во „Взлет“, где очень продуктивно работал. Здесь есть образовательные программы по различным предметам к заключительному этапу, региональному, муниципальному. Это своего рода интенсив. Почти все, кто сюда приезжает, заряжены на победу», — поделился эмоциями Александр.
Среди гостей «Взлет.Пикника» была и пятиклассница Арина Донцова из Долгопрудного. Она прошла сложный отбор и сдала олимпиаду по мировой художественной культуре за 9-й класс. Арина рассказала, что с детства увлекается искусством, ходит по музеям, смотрит лекции с мамой и читает книги.
«Мы рады, что у наших детей есть такие уникальные возможности изучать все предметы всероссийской олимпиады школьников, участвовать в проектных программах, ну и, конечно, побеждать. У нас работают лучшие олимпиадные тренеры из разных регионов России, которые учат наших детей и приводят их к фантастическим результатам», — отметила директор гимназии имени Примакова, руководитель центра «Взлет» Майя Майсурадзе.
Образовательный центр «Взлет», созданный на базе гимназии шесть лет назад, стал главной площадкой олимпиады в регионе. Сюда приезжают талантливые школьники со всего Подмосковья. За это время здесь прошли обучение более 300 тысяч учеников, а количество дипломов на финальном этапе олимпиады выросло почти в семь раз. Если в 2019 году регион представляли 211 участников, то в этом году — уже свыше 1,1 тысячи. В о«Взлете» дети не только учатся, но и раскрывают свои таланты, занимаются искусством, шахматами и находят друзей.