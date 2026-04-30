Участие в фестивале «ТопФест» смогут принять жители Одинцова

Юные жители Одинцовского городского округа смогут бесплатно заявить о себе на федеральном фестивале «ТопФест». Проект обучает детей работе с медиа и помогает раскрыть таланты в цифровой среде.

Фестиваль создан для поддержки самореализации молодежи и воспитания активной гражданской позиции. Организаторы делают ставку на современные форматы работы с подрастающим поколением.

Участников ждет не только конкурсная программа. Кульминацией станет большой творческий концерт, который состоится 12 июня в московских Лужниках.

«Наш фестиваль дает каждому ребенку шанс проявить себя и найти единомышленников. Мы учим работать с информацией, создавать контент и не бояться выражать свои мысли», — отметили в оргкомитете «ТопФеста».

Подать заявку могут все желающие из Одинцовского округа. Для этого достаточно заполнить форму на официальном сайте проекта.