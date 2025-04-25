Учащимся Успенской школы в Одинцове напомнили правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции из Одинцова совместно с отрядом Юных инспекторов дорожного движения Успенской средней школы провели урок для учащихся младших классов. Они в увлекательной игровой форме рассказали ребятам о правилах дорожного движения.

Детям объяснили, как правильно и безопасно переходить улицу на регулируемых и на нерегулируемых пешеходных переходах. Ребята узнали о значении различных сигналов светофора и дорожных знаков, это поможет им лучше ориентироваться на дороге. Кроме того, участники отряда Юных инспекторов дорожного движения напомнили ученикам о важности световозвращающих элементов: в темное время суток они значительно увеличивают видимость пешеходов, тем самым повышая их безопасность.

Школьники охотно отвечали на вопросы, а также делились своими знаниями о правилах дорожного движения. Чтобы поощрить детей за активное участие и закрепить полученные знания, всем участникам урока вручили небольшие подарки: световозвращающие ленты, которые можно носить на одежде, а также информационные брошюры с полезными рекомендациями по правилам безопасного поведения на дороге.