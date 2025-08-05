Учащимся Подмосковья напомнили о необходимости продления льготной карты «Стрелка»

До 24 августа все учащиеся Московской области должны успеть подтвердить право на льготный проезд по картам «Стрелка». Об этом напомнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Для продления льготы необходимо: зайти на портал госуслуг Московской области, выбрать раздел «Обслуживание единой транспортной карты „Стрелка“», перейти во вкладку «Подтверждение права на льготу» и заполнить заявление. Оформление занимает до шести рабочих дней.
Напомним, что акция касается как обычных ученических карт «Стрелка», так и карт для учащихся сельской местности.
Подробнее о транспортных услугах Подмосковья можно узнать в официальном Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
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