Учащимся лицея в Воскресенске напомнили правила дорожного движения

Классные часы по соблюдению правил дорожного движения провели юные инспекторы городского округа Воскресенск. Вожатые организовали для учащихся лицея лекции и познавательные игры.

С началом учебного года в рамках акции «Безопасная дорога в школу» во всех классах лицея имени Павла Стрельцова в Воскресенске организовали занятия по безопасности дорожного движения. Учащимся раздали информационные буклеты, а также напомнили правила перехода через проезжую часть.

Для детей начальных классов юные инспекторы движения подготовили игровую программу «Дорожная Азбука». Школьники отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. Также им показали видеоролики о правилах дорожного движения.

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