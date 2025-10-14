Учащийся лицея «Авиатика» в Лобне стал призером всероссийской конференции

В Московском государственном университете имени Ломоносова 11 октября состоялась всероссийская конференция «Актуальные проблемы экологии и рационального природопользования» в рамках Всероссийского фестиваля науки 2025. В ней принял участие ученик лобненского лицея «Авиатика» Илья Никифоров.

На мероприятии школьники и студенты представляли исследования, посвященные актуальным вопросам экологии и природопользования, предлагали пути решения экологических проблем. Работа лобненского лицеиста была признана жюри лучшей. Илью и его преподавателя биологии и химии Анну Резникову наградили грамотами.

«Победа в стенах главного университета страны — это огромный успех и для наших ребят, и для всего лицея в целом», — отметили в лицее «Авиатика».

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию образования. Так, в прошлом году в городе открылся инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 учащихся.

Администрация округа продолжает развивать направления внеурочной деятельности, а также налаживать сотрудничество с известными российскими университетами, чтобы помочь учащимся определиться с выбором профессии.