Учащихся Подмосковья пригласили посетить онлайн-музей Н. Н. Миклухо-Маклая

В России представили обновленный просветительский проект — онлайн-музей «Миклухо-Маклай 2.0». Он был подготовлен фондом имени выдающегося путешественника и этнографа при поддержке Фонда президентских грантов.

Запуск приурочили к 180-летию ученого, чьи исследования и гуманистические взгляды стали важной частью мировой научной традиции.

Новая версия онлайн-платформы с бесплатным доступом объединяет более 200 предметов культуры народов Океании, а также лекции, фильмы и научные материалы, подготовленные при участии специалистов Российской академии наук.

Ресурс знакомит с историей российских экспедиций в регион Южных морей и раскрывает вклад отечественных исследователей в изучение Новой Гвинеи и других территорий.

Проект ориентирован прежде всего на школьников, студентов и молодых ученых: материалы можно использовать в образовательных программах, исследовательской и проектной деятельности.

По словам создателей, онлайн-музей не только помогает изучать географические открытия и культуру разных народов, но и формирует интерес к истории России, подчеркивая ее вклад в мировую науку и культурное наследие.

Воспользоваться ресурсом по ссылке приглашают и жителей Подмосковья.