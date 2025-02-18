Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории

Школьников и студентов Подмосковья приглашаютна Всероссийскую историческую игру «1418». Она пройдет 20 марта в онлайн-формате на русском, английском, испанском и французском языках. Таким образом, в игре смогут встретиться команды из разных стран. Участникам предложат семь сессий с учетом часовых поясов.
Вопросы будут посвящены главным событиям Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также вкладу регионов России и стран СНГ в победу. В заданиях используют архивные материалы, фотографии, видео и аудиозаписи, проверенные историками.
Команда может состоять из 3–10 человек во главе с капитаном. Для участия нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. В каждой сессии определят три лучшие команды, которые получат памятные призы. Победителей выберут по количеству баллов и скорости выполнения заданий.
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