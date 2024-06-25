Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс сочинений

Фото: Пресс-служба Минобразования МО

Студентов и школьников Московской области пригласили на всероссийский конкурс сочинений. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Конкурс пройдет в три этапа: школьный, муниципальный и региональный. Первый этап завершится 20 сентября, второй продлится до 30 сентября, третий — до 11 октября.

К участию приглашают ребят четырех возрастных групп: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы и студенты СПО. Конкурсантам предстоит написать сочинения на такие темы, как: Год семьи, 300-летие Российской академии наук, 260-летие Эрмитажа и 190-летие со дня рождения Менделеева. Жанры работ включают рассказ, сказку, письмо, дневник и заочную экскурсию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте