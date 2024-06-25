Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс сочинений

Студентов и школьников Московской области пригласили на всероссийский конкурс сочинений. Подать заявку на участие можно по ссылке .

Конкурс пройдет в три этапа: школьный, муниципальный и региональный. Первый этап завершится 20 сентября, второй продлится до 30 сентября, третий — до 11 октября.

К участию приглашают ребят четырех возрастных групп: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы и студенты СПО. Конкурсантам предстоит написать сочинения на такие темы, как: Год семьи, 300-летие Российской академии наук, 260-летие Эрмитажа и 190-летие со дня рождения Менделеева. Жанры работ включают рассказ, сказку, письмо, дневник и заочную экскурсию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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