Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Большая перемена»

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» реализуют всероссийский конкурс «Большая перемена». В нем принимают участие и жители Подмосковья.

Речь идет о флагманском проекте «Движения Первых», в рамках которого оценивают практические навыки: умение работать в команде, креативность, нестандартное мышление и организаторские способности

За шесть лет к конкурсу, который проходит при поддержке Росмолодежи, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования, присоединились свыше семи миллионов школьников, студентов, а также педагогов.

В рамках проекта реализуют и просветительскую программу для наставников.

Седьмой сезон конкурса для учащихся с первого по седьмой классы начался 28 марта, а с восьмого по 10-й — 17 апреля в национальном центре «Россия».

Жители Московской области могут зарегистрироваться для участия в конкурсе по ссылке.