Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийский экологический конкурс

Фонд имени В. И. Вернадского объявил о старте нового сезона образовательного проекта «Школа „Эколидер“», рассчитанного на школьников, интересующихся естественными науками и экологией. Учащихся Подмосковья приглашают присоединиться к мероприятию.

Организаторы предлагают участникам не только углубить знания о природе, но и разобраться в ее закономерностях, пообщаться с единомышленниками и побороться за участие в профильной смене в международном детском центре «Артек».

Победители конкурсного отбора отправятся на смену «Артек — быстрее, ярче, вместе», которая пройдет с 8 по 29 августа и объединит образовательные занятия с исследовательской практикой.

Финалисты пройдут курс, посвященный экологии, палеонтологии и геологии. Участники познакомятся с тем, как данные о древней жизни Земли помогают объяснять современные природные процессы, изучат влияние климатических изменений на экосистемы и освоят подходы к научному анализу окружающей среды.

Отбор состоит из трех этапов. Сначала претендентам предложат написать эссе «Российский ученый (изобретатель, конструктор и т. п.), который меня вдохновляет».

Затем участники подключатся к онлайн-вебинарам экспертов фонда, посвященным публичным выступлениям, аргументации идей и лидерским навыкам. Заключительным испытанием станет видеоролик «Прошлое и будущее Земли — в наших руках!», в котором необходимо объяснить значение естественных наук и описать собственные планы в этой сфере.

Подробные условия участия, сроки и положения конкурса фонд разместил на официальном сайте.