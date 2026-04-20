Учащихся Подмосковья пригласили на цифровые уроки о современных киберугрозах

«Лаборатория Касперского» уже четвертый год подряд участвует во всероссийском проекте «Цифровой ликбез». В новом сезоне компания вместе с организацией «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России подготовила два новых обучающих мультимедийных ролика о современных киберугрозах.

Один из них посвящен защите умного дома и даже безопасности домашних питомцев, подключенных к цифровым системам. Второй объясняет, как распознавать ложные и вредные советы по кибергигиене, которые активно распространяют в интернете.

Все материалы, включая методические рекомендации для педагогов, размещены на портале цифровойликбез.рф.

Сюжет роликов разворачивается в виртуальном городе Оушен-Сити, где героиня — рыбка-журналист Лина — ведет рубрику о цифровых угрозах. В одной из историй к ней обращается геймер-осьминог Лелик: его умные устройства оказались взломаны, а домашний питомец чуть не потерялся.

В другом эпизоде школьник Паша, доверившись сомнительным интернет-советам, сталкивается с проблемами в работе устройств и узнает, почему нельзя игнорировать обновления и базовые правила безопасности.

Проект ориентирован на детей от шести лет и рассчитан на совместное изучение с родителями и педагогами. Он помогает объяснять базовые принципы цифровой гигиены простым языком и показывает реальные риски, связанные с повседневным использованием технологий.

По мнению создателей, такие образовательные инициативы помогают формировать у детей критическое отношение к информации в интернете и развивают навыки безопасного поведения в цифровой среде, что особенно важно на фоне стремительного роста технологий.

Пройти цифровые уроки могут и учащиеся Московской области.