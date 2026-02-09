Учащихся Подмосковья пригласили на онлайн-марафон по финансовой грамотности

Школьников и студентов первого и второго курсов пригласили на всероссийский онлайн-марафон по финансовой грамотности. Он пройдет с 17 февраля по 10 марта.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, учащиеся могут зарегистрироваться на марафон и у знать расписание по ссылке. Сообщить о своем желании необходимо до 16:59 16 февраля.

В рамках марафона пройдет шесть вебинаров. Участники выполнят тематические задания и создадут свой авторский проект. Они также смогут узнать много нового о партнерах мероприятия, среди которых Ассоциация развития финансовой грамотности, Сбер, Росгосстрах и корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В финале лучшие участники получат сертификаты, а победители и призеры — подарки от организаторов.