Учащихся Подмосковья пригласили на областной экологический конкурс

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Стартовал прием заявок на шестой ежегодный областной конкурс «ЭКОПодмосковье.РФ», который призван привлечь внимание детей и молодежи к вопросам экологии и бережного отношения к природе. К участию приглашают всех желающих в возрасте от четырех лет до 21 года, а также коллективы детских садов, школ, колледжей и вузов.

Работы принимают в формате видеороликов и серий фотографий.

Отправить заявку и свой проект можно на электронную почту konkurs@opmoeco.ru до 15 декабря включительно.

Оригиналы материалов на флэш-носителях допускается передавать по почте или курьером на адрес: Московская область, город Мытищи, Волковское шоссе, дом № 5а, строение 1, офис 204, бизнес-центр «Волковский».

Участникам предлагают выбрать одну из тем: «Экологические проблемы Подмосковья и пути их решения», «Моя экосемья», «Экогруппа / Экокласс — коллективные проекты», «Домашние питомцы, которых спасли и приютили» или «Раздельный сбор отходов в действии».

В 2025 году организаторы принимают вертикальные короткие видео длительностью до трех минут, более развернутые горизонтальные ролики до 10 минут и фотопроекты из девяти снимков.

Каждая работа должна сопровождаться заявкой установленного образца. Форму можно скачать на официальном сайте конкурса, где также размещены условия участия.

Победителей определит компетентное жюри, а лучшие проекты опубликуют на региональных информационных ресурсах.