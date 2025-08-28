Учащихся Подмосковья пригласили на национальную технологическую олимпиаду

Школьников и студентов из Подмосковья пригласили на национальную технологическую олимпиаду. На ней они смогут продемонстрировать свои знания и навыки, а также получить льготы при поступлении в вуз.

В олимпиаде смогут поучаствовать учащиеся с пятого по 11-й классы, а также студенты, рассказали в Минобразования Подмосковья. Ее проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

С 2015 года в олимпиаде поучаствовали почти 900 тысяч школьников и студентов из России и 77 стран мира. Оргкомитет олимпиады возглавляют первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Национальная технологическая олимпиада является стратегическим инструментом подготовки кадров, который развивается в соответствии с вызовами времени. Уверен, что благодаря активному сотрудничеству с ведущими университетами и технологическими компаниями, олимпиада продолжит вносить значимый вклад в формирование кадрового резерва для достижения национальных целей», — подчеркнул Чернышенко.

В этом сезоне на олимпиаде запустят четыре новых профиля: «Моделирование в биотехнологиях», «Конструктивная безопасность», «Гибкая и молекулярная электроника», «Инженерные сети городов будущего». Участники смогут попробовать себя в роли инженеров и разработчиков, а студенты укрепят свои профессиональные компетенции. Победители и призеры получат льготы при поступлении в вузы и возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах.

Узнать больше можно по ссылке.