Учащихся Подмосковья пригласили на международный аграрный конкурс

Юным жителям Московской области, которые учатся в школах или колледжах, предоставят шанс заявить о себе на международном уровне и погрузиться в мир современных аграрных технологий. Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «АгроНТРИ–2026».

Мероприятие призвано открыть для молодежи двери в перспективные профессии агропромышленного комплекса. Это не просто состязание, а возможность получить практические навыки, обрести команду единомышленников и выиграть путевку в «Артек» или заработать дополнительные баллы при поступлении в профильные вузы.

Организаторы ждут учащихся в возрасте от 11 до 17 лет, которые живут в селах или небольших городах.

Конкурсная программа охватывает девять ультрасовременных направлений, включая «АгроКоптеры», «АгроРоботы», «АгроКосмос» и «АгроБио».

Чтобы попробовать свои силы, нужно успеть зарегистрироваться до 30 марта на официальном сайте конкурса.

Соревнования пройдут в несколько этапов. Сначала участников ждет заочный онлайн-тур в апреле, затем лучшие встретятся на региональном уровне в мае–июне. Финал всероссийского масштаба намечен на конец лета — начало осени, а кульминацией станет международный суперфинал, который примет Москва осенью.

Победители и призеры получат не только дипломы и подарки, но и возможность участвовать в престижных образовательных программах.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что «АгроНТРИ» выходит за рамки обычных соревнований, позволяя учащимся открыть для себя уникальный мир инноваций.