Учащихся Подмосковья пригласили на международную дипломатическую акцию

Ростовское патриотическое движение «Дороги славы-наша история» проводит ежегодную международную акцию «Дипломатия: во имя МИРА». Принять участие в мероприятии могут и жители Подмосковья.

Акцию проводят с 10 января по 10 февраля в честь Дня дипломатического работника.

Организаторы полагают, что в текущей международной обстановке особенно важно помнить наследие тех, кто укреплял позиции страны на мировой арене. В этот раз школьники и студенты будут готовить творческие работы, посвященные сразу нескольким историческим фигурам. Среди них поэт и дипломат Федор Тютчев, писатель и государственный деятель Александр Грибоедов, военачальник Алексей Ермолов, сподвижник Петра I Петр Толстой, а также советский дипломат Сергей Орджоникидзе.

К участию приглашают молодых людией из разных стран. Представить работу можно в любом формате: рисунок, комикс, фотография, видео-ролик или эссе. Главное — рассказать о дипломатической службе или о конкретной личности, которая представляла российское Министерство иностранных дел в разные годы.

Уже 10 февраля, в 14:30, в стенах Дипломатической академии МИД России пройдет первая встреча. Участники смогут пообщаться с руководством учреждения и действующими дипломатами. Почетным гостем станет Сергей Орджоникидзе.

Следующее важное событие запланировано на 11 февраля. В 17:00 в Московском доме национальностей состоится открытие выставки лучших работ победителей акции, где можно будет увидеть уникальные взгляды молодых художников на тему мира и сотрудничества.

Также гостей ждет встреча с представителями дипломатических, ветеранских и патриотических организаций, а отдельно — с дипломатом Григорием Орджоникидзе.

Завершит вечер концертная программа с исполнением патриотических песен Концертного ансамбля «Успех».

Направить работы можно на электронную почту DenDiploMat-dorigi2023@yandex.ru, а зарегистрироваться — на платформе.