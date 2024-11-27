Учащихся Подмосковья пригласили на квиз-турнир по криптографии

Школьников и студентов Подмосковья в возрасте от 14 до 22 лет приглашают на квиз-турнир «Мир Крипто», посвященный криптографической службе России. Соревнования пройдут онлайн 14 декабря 2024 года с 08:00 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Участники познакомятся с историей криптографии, современными методами работы с информацией, шифрами и их применением. Одну команду могут представлять до пяти человек. Регистрация открыта до 13 декабря включительно. Ссылка на участие будет выслана за день до начала турнира.
Итоги огласят до 20 декабря. Все участники получат именные сертификаты, а победителей ждут призы от партнеров.
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