Учащихся Подмосковья пригласили на конкурс инноваций в растениеводстве

Продолжается регистрация участников студенческого конкурса инноваций в растениеводстве «Свежие идеи 2025». Конкурс предназначен для студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных вузов и научных организаций. Его цель — найти и поддержать самые перспективные и практичные идеи в растениеводстве, которые могут помочь развитию сельского хозяйства в России.

Для участия команды из двух и более человек должны подать заявку на официальном сайте до 15 сентября. После проверки анкет организаторы пригласят участников к заочному этапу — отправке презентаций своих проектов в директорию выставки GFM. Лучшие команды получат возможность пройти онлайн-защиту своих разработок с 6 по 17 октября. Финальный этап пройдет на выставке GFM в Москве, где победители смогут представить свои идеи жюри и получить шанс на их реализацию.

Проекты должны быть инновационными и реально применимыми в растениеводстве как на открытом, так и на защищенном грунте.