Учащихся Подмосковья пригласили на исторический кибертурнир

Открытый кибертурнир «Неизвестная война» пройдет 18 апреля. Событие, на которое пригласили подмосковных школьников и студентов, приурочат к 80-летию победы во Второй мировой войне.

Соревнования пройдут в онлайн-формате. Организаторы предусмотрели очную церемонию награждения команд-победителей. Участие в турнире бесплатное для всех желающих.

Турнир станет подготовительным этапом к всероссийским соревнованиям в области информационной безопасности «X Кубок CTF России».

Организаторы поставили перед собой комплекс задач: укрепить в молодежной среде патриотический дух, расширить знания об истории страны через знакомство с конкретными документами и фактами, привить навыки самостоятельного поиска и критического осмысления информации.

Особое внимание уделят поддержке талантливых учащихся.

Участниками кибер-турнира смогут стать молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет. Организаторы приглашают к участию школьников, студентов колледжей и вузов, воспитанников кадетских корпусов и классов, суворовцев, юнармейцев, а также членов спортивных и творческих коллективов. В команде может быть до пяти человек, а число коллективов от одной образовательной организации не ограничено.

Победителей турнира наградят дипломами, кубками и ценными подарками от партнеров мероприятия.

Инициаторами выступили Ассоциация руководителей служб информационной безопасности и всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России».

Проект получил поддержку Агентства стратегических инициатив, Министерства иностранных дел России, Общественной палаты, движения «Русская Мечта и ряда других организаций.