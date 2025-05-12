Учащихся Подмосковья пригласили на интеллектуальный турнир общества «Знание»

Российское общество «Знание» вместе с телекомпанией «Игра-ТВ» запускает турнир «Что? Где? Когда?». В Министерстве образования Подмосковья уточнили, что это часть чемпионата России по интеллектуальным играм «Знание. Игра: школы и колледжи».

Цель проекта — помочь подросткам развить эрудицию, научиться работать в команде и расширить кругозор через увлекательные соревнования. Принять участие могут команды школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 18 лет. Вопросы будут касаться истории России, ее достижений в науке, культуре и спорте, а также национального наследия.

Турнир пройдет в несколько этапов. Отборочные онлайн-игры состоятся 14, 21 и 28 мая. Команды, которые примут участие как минимум в двух играх, смогут побороться за выход в онлайн-кубок 4 июня. Финал турнира пройдет очно 24 июня на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

Регистрация участников открыта на сайте.