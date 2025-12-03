Учащихся Подмосковья пригласили на бесплатные онлайн-курсы по программированию

Учащиеся школ, техникумов и колледжей Московской области в возрасте от 13 до 20 лет получили возможность пройти бесплатные курсы по программированию. Образовательный процесс полностью переведен в цифровой формат.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья уточнили, что слушатели курсов «Яндекс Лицея» получат доступ к учебным материалам, подготовленным действующими экспертами-практиками.

В программе предусмотрена автоматическая проверка выполненных заданий, а по итогам успешного освоения материала каждый выпускник получит официальный сертификат, который пополнит его личное портфолио.

Одна из новых программ посвящена углубленному изучению алгоритмов. Тематический диапазон очень широк — от ключевых принципов работы с простыми алгоритмами до сложных структур данных.

Курс станет хорошим выбором для тех, кто уже владеет основами языка C++ и готов перейти на более высокий уровень. В его основе лежат практические задачи, разработанные специалистами «Яндекса» и нацеленные на формирование навыков создания эффективных решений для реальных проектов.

Вторая образовательная программа сфокусирована на технологиях Интернета вещей. В рамках курса участникам предстоит не только изучить теоретические принципы взаимодействия устройств с окружающим миром, но и применить знания на практике, самостоятельно собрав умное устройство.

Более подробная информация о курсах доступна на сайте.

