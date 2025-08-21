Учащихся Подмосковья попросили подтвердить право пользования «Стрелкой»

Минтранс Подмосковья напомнил школьникам и студентам, что до 24 августа нужно подтвердить право на использование транспортных карт «Стрелка» для учащихся, иначе карты могут заблокировать. Более 50 тысяч человек уже получили подтверждение автоматически — их данные проверили через Министерство образования, и уведомление о продлении льготы пришло в личный кабинет.

Подтвердить льготы можно на сайте госуслуг в разделе «Обслуживание единых транспортных карт „Стрелка“», выбрав цель обращения. Если потребуется предоставить дополнительные документы, их нужно будет отнести в любое МФЦ Подмосковья.

Тем, кто пользуется банковской картой «Мир» как «Стрелкой учащегося», тоже придется подтвердить право на льготу и подать новое заявление на активацию с 25 августа через региональный портал.

По картам «Стрелка» для учащихся действуют специальные условия: первые 35 поездок оплачиваются с 50%-й скидкой, а начиная с 36-й поездки стоимость снижается сразу на 99%.