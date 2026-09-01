Учащихся младших классов в Подмосковье бесплатно угостили мороженым

Первый учебный день в школах Подмосковья запомнится младшеклассникам не только линейками и букетами, но и приятным сюрпризом. Для всех учеников начальных классов организовали раздачу мороженого.

Традиционная акция проводится командой губернатора Андрея Воробьева ежегодно. Тысячи детей получили сладкое угощение прямо в школах в День знаний.

Такой подарок помогает создать праздничное настроение и сделать начало учебного года более радостным для маленьких жителей региона.

Акция уже стала доброй традицией Подмосковья и пользуется популярностью как у детей, так и у родителей.