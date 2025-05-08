Учащихся Дашковской школы в Серпухове познакомили с профессией кинолога

В Доме культуры «Большевик» в Серпухове состоялось патриотическое мероприятие «Служу Отечеству». Кинологи Губернского колледжа представили ученикам Дашковской школы четвероногих питомцев и рассказали о своей профессии.

Мероприятие посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. На сцене ученые-кинологи показали собравшимся приемы дрессировки служебных собак. Учащиеся Дашковской школы узнали о профессии кинолога, а также о том, что четвероногие питомцы могут выполнять не только функции спасателей, но и поисковиков, охранников и даже артистов. В зале звучали военные песни, которые создали на мероприятии патриотическую атмосферу.

Отметим, что организовали встречу сотрудники Дома культуры поселка Большевик и специалисты отделения кинологов Губернского колледжа. Школьники получили новые знания и впечатления, которые, возможно, вдохновят некоторых из них поступить в учебное заведение и стать инструкторами по дрессировке собак.