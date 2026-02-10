Учащиеся технопарка в Реутове стали призерами инженерной конференции

В Москве 6 и 7 февраля состоялась важное событие для юных техников — Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал». Ее площадкой стал национальный исследовательский университет «МЭИ».

Старшеклассники со всей столицы и области защищали свои изобретения и исследования перед экспертами, представляя реальные проекты в сфере техники и науки.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, учащиеся детского технопарка «Изобретариум» в Реутове выступили блестяще и взяли несколько наград.

Валентина Узунова заняла второе место с проектом «Дрон для анализа показателей воды». Призерами также стали Дмитрий Лисичников с «Тренажером для восстановления после травмы руки» и Илья Зарифуллин, разработавший протез руки для использования инструментов с управлением через ЭМГ-датчики.

Все остальные участники, которые представили технопарк, также успешно представили свои работы и получили официальный статус участников конференции, что стало важным шагом в их научном и профессиональном развитии.

Руководство «Изобретариума» поблагодарило педагогов-наставников, которые помогли ученикам подготовить проекты.