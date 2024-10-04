Учащиеся школы № 15 в Балашихе сдали нормы ГТО

Учащиеся школы № 15 городского округа Балашиха продемонстрировали свои физические возможности в различных испытаниях, включая наклон вперед, отжимания, бег на 100 метров, прыжок в длину в места, поднимание туловища, сгибание-разгибание рук и подтягивание. Все ребята подошли к сдаче нормативов с большим энтузиазмом и показали высокие результаты.

Напомним, участвовать в сдаче норм ГТО могут граждане в возрасте от шести до 70 лет. Прошедшим все испытания выдают значок ГТО. Мероприятие проводят для улучшения физподготовки школьников, укрепления здоровья и формирования интереса к спорту.

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