Учащиеся школы Дмитрова познакомились с профессией инженера-пневматика
В Дмитрове продолжают реализовывать проект ранней профориентации «Билет в будущее». Накануне в его рамках провели знакомство школьников с профессией инженера-пневматика.
В мероприятии поучаствовали дети из восьмых классов инженерной школы Дмитрова. Они посетили профессиональную пробу «Инженер-пневматик».
Ребятам рассказали об основах работы пневматических и гидравлических систем. С ними занимался специалист направления. Он объяснил, чем занимается инженер-пневматик, какие учебные предметы необходимо знать для успешного освоения специальности.
В завершение встречи для школьников провели практическую работу на электропневматических установках. Здесь ученики смогли применить полученные знания на практике.
«„Билет в будущее“ — это всероссийский проект, направленный на развитие способностей каждого ученика. Ребята могут посещать профориентационные уроки, чтобы узнать о новых востребованных специальностях. Это эффективный способ подготовить новое поколение профессионалов», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».