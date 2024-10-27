Учащиеся школы Дмитрова познакомились с профессией инженера-пневматика

В Дмитрове продолжают реализовывать проект ранней профориентации «Билет в будущее». Накануне в его рамках провели знакомство школьников с профессией инженера-пневматика.

В мероприятии поучаствовали дети из восьмых классов инженерной школы Дмитрова. Они посетили профессиональную пробу «Инженер-пневматик».

Ребятам рассказали об основах работы пневматических и гидравлических систем. С ними занимался специалист направления. Он объяснил, чем занимается инженер-пневматик, какие учебные предметы необходимо знать для успешного освоения специальности.

В завершение встречи для школьников провели практическую работу на электропневматических установках. Здесь ученики смогли применить полученные знания на практике.

«„Билет в будущее“ — это всероссийский проект, направленный на развитие способностей каждого ученика. Ребята могут посещать профориентационные уроки, чтобы узнать о новых востребованных специальностях. Это эффективный способ подготовить новое поколение профессионалов», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».