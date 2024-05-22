Учащиеся школьного лесничества в Клину стали лауреатами форума одаренных детей

Учащиеся Новощаповского школьного лесничества впервые приняли участие в форуме «Одаренные дети — 2024» в Клину. Представители средней общеобразовательной школы «Имена Победы» достойно выступили и стали лауреатами конкурса в номинации «Сила в единстве».

Школьники представили свою деятельность за период, охватывающий почти год, — с мая 2023 года по апрель 2024 года. За это время они многое сделали и достигли немалых результатов.

Например, ребята участвовали в лесовосстановительных работах и одержали победу в конкурсе «Подрост». Помимо этого, юных лесоводов отметили и на других мероприятиях, например, на муниципальном конкурсе лесничеств. Наставниками команды выступают опытные работники лесного хозяйства — представители Клинского лесничества, а также учитель географии.

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