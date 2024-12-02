Ученикам православной гимназии рассказали о героизме ветеранов ВОВ из Лобни

Встреча была приурочена ко Дню воинской славы России, который отмечается пятого декабря. Этот памятный день связан с началом контрнаступления советских войск под Москвой в тысяча девятьсот сорок первом году. Лектор рассказал о первых месяцах войны: от вторжения нацистов до важнейших моментов Московской битвы.

Особое внимание уделили роли Лобненского рубежа. Школьники услышали о том, как мужество и стойкость защитников помогли остановить врага, переломив ход сражений. Такие встречи помогают молодому поколению лучше понять историю своей страны и ценить подвиг предков победивших фашизм.

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