Учащиеся подмосковных школ приняли участие в заключительном этапе ВсОШ

Учащиеся Московской области с 15 марта по 30 апреля участвуют в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 учебного года. Ребята уже достойно представили регион на состязаниях по астрономии. Испытания прошли на базе физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Из 292 участников 84 — жители Московской области, и более 60 человек из них стало победителями и призерами.

«Успехи наших школьников — это результат постоянной работы региона по поддержке талантливых детей. Мы создаем все условия, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свои способности, и олимпиады играют в этом важную роль. Подмосковье гордится своими участниками и их наставниками», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Соревнования по 17 дисциплинам уже завершились. Впереди еще семь — по английскому языку, биологии, географии, литературе, ОБЖ, технологии и экономике.

Организатором ВсОШ выступает Минпросвещения России. Координирует движение олимпиадников в Подмосковье образовательный центр «Взлет» в структуре областной гимназии им. Е. М. Примакова.