Учащиеся Подмосковья совершили свыше 19 миллионов поездок в автобусах с сентября

Школьники и студенты с начала учебного года совершили свыше 19 миллионов раз воспользовались городскими, пригородными и междугородними маршрутами «Мострансавто». Проезд они оплачивали картами «Стрелка».

Учащиеся в Подмосковье по будням совершают в среднем более 107 тысяч поездок.

Наиболее востребованными с начала учебного года у них стали маршруты автобусов № 22 от станции Пушкино до Ивантеевки, № 21 от станции Пушкино до Красноармейска, а также № 21 от станции МЦД Подольск до улицы Академика Доллежаля.

При оплате картой «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют скидки от 50 до 99%.

Родителей призывают своевременно пополнять баланс и следить, чтобы у ребенка при себе было удостоверение, подтверждающее возраст.