Учащиеся Подмосковья совершили более 3,4 миллиона поездок в автобусах с сентября

С начала учебного года школьники и студенты Подмосковья совершили более 3,4 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто». В Минтрансе региона отметили, что ежедневно в будние дни фиксируется более 92 тысяч поездок по картам «Стрелка» для учащихся.

Самым популярным маршрутом среди школьников стал № 22 «Станция Пушкино — Ивантеевка». Там зафиксировали 33 тысячи транзакций. За ним следует маршрут № 20 «Электросталь — Ногинск» — почти 30 тысяч поездок и № 2 «Вокзал — Ларино» — свыше 28 тысяч оплат.

В ведомстве напомнили, что по картам «Стрелка» предоставляются скидки от 50% до 99%. Родителям важно вовремя пополнять баланс и следить за наличием документов у детей. Важно, что деньги на карте распознаются в течение суток. В случае блокировки карты нужно обратиться на сайт strelkacard.ru или связаться с оператором.

Обращаем внимание, что законодательство запрещает принудительную высадку детей до 16 лет без билета, следующих без сопровождения взрослых. Компания реагирует на подобные инциденты в зависимости от ситуации.