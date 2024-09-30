Учащиеся Подмосковья совершили более 1,3 миллиона поездок в автобусах в сентябре

С начала учебного года подмосковные школьники и студенты как минимум 1,3 миллиона раз ездили на автобусах «Мострансавто». Компания является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Три самых популярных ученических маршрута определили в «Мострансавто». Это маршрут № 22 «Станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», маршрут № 2 «Вокзал — Ларино» и маршрут № 20 «Электросталь (Вокзал) — Ногинск». Больше всего поездок зафиксировали по маршрутам МАП № 12 в Ногинске — более 217 тысяч.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд составляет от 50% до 99%. Если карту заблокировали или внесли в стоп-лист, нужно обратиться на сайт strelkacard.ru.

В Минтрансе отметили, что у детей нет права бесплатного проезда, однако в Подмосковье установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет. Специалисты «Мострансавто» отслеживают и проверяют все сообщения о подобных нарушениях.

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