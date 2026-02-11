Учащиеся Подмосковья прошли в очный тур всероссийского экологического конкурса

Представители Московской области уверенно продвигаются к финалу всероссийского конкурса «Зеленый зачет». По данным оргкомитета, в очный тур прошли 90 участников из региона.

Подмосковье сохраняет первое место среди субъектов страны по количеству школьников и студентов, вовлеченных в экологическое состязание.

«Более 20 муниципалитетов Подмосковья представлены на конкурсе. Больше всего участников — из Зарайска, Красногорска, Одинцова и Егорьевска. Хочу отметить также активность студентов Государственного социально-гуманитарного университета и его филиалов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«Зеленый зачет» — это всероссийское тестирование экологической направленности, в рамках которого проверяют знания учащихся по биологии, географии, химии и вопросам охраны окружающей среды.

К участию допускают учеников с восьмого по 11-й классы и студентов первых двух курсов колледжей.

Организаторами проекта выступают Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с организацией «Диалог Регионы».

Заключительный этап конкурса состоится в Москве 26 февраля. Лучшие конкурсанты смогут получить дополнительные баллы к результатам при поступлении в ведущие российские университеты, а также ценные награды. Всем финалистам вручат персональные сертификаты.