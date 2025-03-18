Учащиеся Подмосковья присоединились к проекту «Эффективная начальная школа»

В Подмосковье прошла тематическая неделя «Экспериментариум: путь к познанию». Ее организовали по проекту «Эффективная начальная школа». В течение пяти дней младшие школьники участвовали в экскурсиях и творческих мастер-классах, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Так, ученики 2 «Э» класса гимназии № 2 в Балашихе побывали на Гжельском фарфоровом заводе. Они узнали об истории промысла, увидели, как создают фарфоровые изделия, и попробовали расписать их традиционной гжельской кобальтовой краской. Во 2 «Э» классе Заревской школы в Домодедове организовали занятие «Распускающиеся цветы». Ребята провели эксперимент: они опускали бумажные цветы в воду, после чего те раскрывались. Это помогло детям понять свойства воды и связи между разными явлениями.

Ученики 2 «Э» класса Видновской школы № 10 присоединились к детскому оркестру «Зайка». Они играли на металлофонах, барабанах, треугольниках, маракасах и ложках, а партию фортепиано исполняли сами. Такие занятия развивают музыкальный слух, чувство ритма и творческие способности.