Учащиеся Подмосковья приняли участие в международном культурном форуме

С 21 по 23 августа в Москве проходит IV международный детский форум — большое событие для талантливых ребят из России и других стран, где они знакомятся с достижениями в сфере искусства и культуры. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В этом году участвуют дети от 12 до 17 лет из 89 регионов России и 14 стран. Подмосковье представляет команда из 12 участников из Орехово-Зуева, Химок, Клина, Электростали и Балашихи. Для ребят подготовили встречи с известными деятелями культуры, педагогами, а также беседы о современных тенденциях и возможностях для творческой самореализации.

Помимо этого, организованы тематические занятия по разным направлениям: «Музеи и изобразительное искусство», «Музыка», «Литература и журналистика», «Кино и анимация», «Театр и цирк», «Хореография». Всего запланировано более 60 мероприятий — мастер-классы, творческие уроки, артшколы и дискуссии.

В рамках форума пройдет хакатон «Культурный бренд региона глазами молодежи», в котором выступит студентка Московского губернского колледжа искусств Дарья Игнатьева, а в концерте «Память поколений» регион представит ученик детской школы искусств имени Флиера из Орехово-Зуевского округа Максим Максименко.

Завершится форум 23 августа торжественным закрытием и интерактивным концертом.