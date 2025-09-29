Учащиеся Подмосковья примут участие в международной олимпиаде по финбезопасности

С 29 сентября по 3 октября Красноярск принимает финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Подмосковье представляют три школьника и семь студентов.

Олимпиада стала частью большого международного движения, которое объединяет экспертов и молодых специалистов со всего мира.

«Отрадно, что Олимпиада стала частью системной, многоплановой работы государства и общества по повышению доступности современных знаний, по раскрытию творческого потенциала и талантов подрастающего поколения — ребят, которые нацелены на профессиональный успех, на созидательный труд. Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся», — отметил в приветственном слове к участникам президент России Владимир Путин.

В этом году участие в тематических уроках приняли более 60 тысяч человек, но в финал вышли лишь 600 лучших.

«Приветствую гостей и участников из 40 стран. Действительно, это уже состоявшееся мощное международное движение, которое объединило более шести миллионов участников», — отметил заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко, который открыл мероприятие.

Участников ожидают мастер-классы, дискуссии, интерактивные мастерские, встречи с экспертами и потенциальными работодателями, спортивные состязания и экскурсии.

Одним из новых событий станет фестиваль «Олимпиада в красках», где молодые таланты покажут национальные костюмы и творческие проекты. Запланирован международный форум «Риски новых технологий: диалог поколений в сфере финансовой безопасности».

Победители и призеры получат льготы при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также возможность пройти стажировку в Росфинмониторинге и других организациях.

Россия стала первой страной, которая инициировала проведение подобного мероприятия. С 2021 года проект объединяет школьников и студентов, изучающих математику, информатику, экономику, юриспруденцию и международные отношения.

В течение года в рамках олимпиады проходят тематические занятия и образовательные проекты.