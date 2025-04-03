Учащиеся Ногинского колледжа присоединились к акции «Зажги синим»

Преподаватели и студенты Ногинского колледжа приняли участие во флешмобе «Зажги синим» в поддержку Дня распространения информации об аутизме. Это традиционная акция коллектива учебного заведения.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля. Цель акции — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.

Аутизм диагностируется при наличии ряда симптомов: недостатка социальных взаимодействий, нарушенной взаимной коммуникации, ограниченности интересов и повторяющегося репертуара поведения. Синий цвет стал символом аутизма как символизирующий равновесие и поддержку. Чтобы почувствовать себя причастным к этой дате, следует надеть одежду и аксессуары синего цвета.

Студенты и преподаватели колледжа в рамках акции провели специальные занятия и выступили с докладами по этой теме.