Ученики коррекционной школы Лобни посетили храм в деревне Киово

В рамках образовательной программы учащиеся побывали в храме Спаса Нерукотворного Образа в деревне Киово. Это место привлекает паломников своей духовной значимостью и историей.

Экскурсия началась с рассказа о легенде чудесного обретения иконы Спаса Нерукотворного, ставшей основой названия храма. Ребята узнали, как эта святыня стала символом духовности для многих поколений. Внутри храма внимание участников привлек иконостас, выполненный в русском традиционном стиле. Экспонаты включают старинные иконы.

Посещение храма стало для школьников настоящим погружением в историю и культуру родного края. Оно позволило лучше понять православные традиции и значимость таких объектов для духовной жизни. Все участники поблагодарили организаторов за возможность прикоснуться к этому уникальному культурному наследию.

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