Учащиеся лицея №12 в Химках приняли участие в экологической акции

Вместе со школьниками в посадке дерева приняли участие родители и классный руководитель.

«Дети и родители объединились ради одной доброй цели – посадить дерево. Это не просто экологическая акция, а настоящий урок единства и заботы о будущем. Для ребят такие события становятся настоящим примером: они видят, что взрослые рядом и готовы вместе с ними делать мир лучше» – рассказала директор лицея №12, депутат Юлия Ишкова.

Инициаторами экоакции по посадке груши на пришкольной территории лицея №12 стали родители учащихся. Об этом рассказала классный руководитель третьеклассников Ирина Мухина.

«Ко мне обратился папа обучающегося с этим предложением – конечно, мы очень обрадовались такой инициативе! Детки принимали активное участие в самом процессе, помогали друг другу и каждый остался доволен, а это самое главное. Спасибо огромное родителям!» – поделилась учитель.

Отметим, в образовательных учреждениях Химок регулярно проходят подобные акции. В школах и детских садах реализуются программы по формированию экокультуры у подрастающего поколения: проводятся уроки, посвященные охране окружающей среды, мастер-классы по раздельному сбору отходов, акции по благоустройству и озеленению территорий.