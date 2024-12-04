Учащиеся коррекционной школы посетили музей боевой славы в Лобне

В рамках патриотического воспитания учащиеся лобненской коррекционной школы побывали в городском музее боевой славы. Экскурсию посвятили событиям, произошедшим на Лобненском рубеже в 1941 году.

Важной частью истории Великой Отечественной войны стали сражения по Московой на Лобненском рубеже. Школьники узнали о героизме воинов Красной Армии, которые обороняли столицу от наступления фашистских войск, им рассказали о том, как стойкость и мужество солдат помогли остановить врага. Ребята получили новые знания об истории России, поняли ключевую роль событий, происходивших на лобненской земле в годы Великой Отечественной войны.

Такие мероприятия воспитывают у подрастающего поколения чувство патриотизма, гордости за Родину и уважение к подвигам предков.

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