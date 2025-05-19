Учащиеся из Подмосковья победили во всероссийских спортивных играх по баскетболу

В детском центре «Смена» в Анапе прошел всероссийский этап спортивных игр. Команда школы № 32 из Мытищ заняла первое место в соревнованиях по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в Минобразования МО.

Турнир объединил более 700 обучающихся. Для ребят организовали тренировки, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. Например, школьников навестил российский борец, олимпийский чемпион по вольной борьбе Вадим Богиев.

В Министерстве образования Московской области отметили, что такие мероприятия помогают укрепить здоровье подростков, привлечь их к занятиям спортом. В рамках запланированных активностей повышается общий кругозор, участники могут завести новых друзей из других регионов.

В ведомстве добавили, что когда все соревнования завершатся, победителей и призеров наградят медалями, кубками и ценными подарками.